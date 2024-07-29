Trabzonspor eski yıldızıyla anlaşmaya vardı!

Trabzonspor eski yıldızıyla anlaşmaya vardı!

Yaz transfer döneminin hareketli kulüplerinden Trabzonspor, yaptığı hamlelerle dikkat çekti. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan bordo-mavililer, eski yıldızı ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 29.07.2024- 19:48 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024- 19:55