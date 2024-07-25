Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Temsilcimiz Trabzonspor, Slovakya'nın Ruzomberok takımını deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu mücadele ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Erken final pası dedim, motivasyonda bir sorunumuz olmadığını düşünmüyorum. Bunu görebiliyoruz. Zemin düzgün duruyordu ama çabuk kuruduğundan dolayı tekrar ıslanmasından dolayı bir problem oldu. Erken final pasları zemin ile ilgili değil. Bir an önce koparma duygusuyla ilgili. Stadyum için iki kalenin arkasının boş olmasının konsantrasyon açısından zaman zaman inişleri çıkışları olabiliyor. Ama bugün oyuncularım kazanmak için odaklı bir şekilde hareket etti.

Final paslarını daha erken atmasaydık daha fazla pozisyonlara girebilirdik ama yeterli derecede pozisyona girdik. Rakibe verdiğimiz pozisyonlar da vardı. Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın sezona iyi başlaması ve bizi ayakta tutması çok değerliydi. Bütün takımı tebrik ediyorum. Böyle maçları, ilk maçları kazanmak önemli. Cihan Çanak'ın da ilk maçında böyle bir gol atması bizi mutlu ediyor. Rakibi tebrik ediyorum, oyuncularımı tebrik ediyorum. Rövanşta da daha iyi bir oyunla ileriye gideceğiz inşallah.

Uğurcan'ın böyle bir potansiyeli zaten var. Oyunun içinde, hayatın içinde inişler ve çıkışlar var. Çakır da akıllı bir çocuktur, dönüşünü antrenmanlarda belli etti. Çok iyi döndü diyorduk, bugün de cevabını sahada verdi. Umarım böyle devam eder.