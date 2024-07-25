Trabzonspor, yeni sezonun açılışını resmen yapıyor. Bordo-mavili ekip Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile kozlarını paylaşıyor. Fırtına, bu mücadeleden galibiyet ile ayrılıp tur avantajını kapmak istiyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

RUZOMBEROK - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

Ruzomberok: Fruhwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chrien, Chobot

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Draguş

RUZOMBEROK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Ruzomberok - Trabzonspor maçı 25 Temmuz Perşembe günü başladı. Müsabaka A Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

150. SINAV

Ruzomberok ile karşılaşan Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 150. maçına çıktı. Bordo-mavililer, geride kalan 149 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 190 kez havalandırdı, kalesinde ise 205 gol gördü.

24 FUTBOLCU YER ALDI

Trabzonspor'un kafilesinde şu isimler yer aldı: Uğurcan, Muhammed Taha, Onuralp, Malheiro, Arif, Eren, Ali Şahin, Baniya, Denswil, Lundstram, Salih, Ozan, Mendy, Bardhi, Kerem, Umut Güneş, Vişça, Orsic, Cihan, Trezeguet, Nwakaeme, Draguş, Enis, Umut Bozok.

İKİNCİ SLOVAK

1996-97 sezonunda UEFA Kupası 1. eleme turunda Slovak ekibi Slovan Bratislava ile karşılaşan bordo-mavililer deplasmanda 2-1 yenilirken, sahasında 4-1 kazanarak tur atlamıştı.

TARİHİ ZAFERLER

Karadeniz devi, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-77'de İngiltere'nin Liverpool, 1983-84'te İtalya'nın İnter, 1990-91'de İspanya'nın Barcelona, 1994-95'te ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

SERKAN, FOUNTAS VE BARISIC YOK

Teknik direktör Abdullah Avcı, maç kodrosuna iki oyuncuyu almadı. Macaristan'da takımla çalışan sağ bek Serkan Asan ile kanat Fountas kafileye dahil edilmedi. Bu durum iki futbolcunun ayrılacağının işareti olarak yorumlandı. Ayrıca sakatlanan Barisic de bugün oynayamayacak. Sağ bek Malheiro ise kadroda.

AVRUPA LİGİ'NDE 94. MAÇ

Fırtına, UEFA Kupası ve Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 94. maçına çıktı. Bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 93 maçta 36 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz devi, 35 kez yenildi. Bu periyotta 127 gol attı; 128 gol yedi.

RUZOMBEROK'UN ENLERİ

Özellikle duran topları kullanan Hladik ve Lavrincik'e özel önlem almak şart.

Orta sahalarının göbeğindeki Lavrincik ve Mudry çok etkili oynuyor.

Köşe vuruşlarında ön direğe gelen sağ bekleri Köstl ortalığı karıştırıyor...

5-2'lik Tobol maçında attıkları gollerin 3'ünü stoperler Maly ve Gabriel; ikisini sol bekleri Selecky ile sonradan giren Madlenak kaydetti. 4 gol kafa ile geldi.

En büyük zaafları ise savunmalarının çok ağır olması ve bireysel hata yapmaları. Kalecileri de topları sektiriyor.