Trabzonspor'un hem kendisiyle hem de kulübü Atletico Madrid ile anlaşmaya vardığı Stefan Savic, bordo-mavililere imza atmak için yola çıkacak. Karadağlı stoperin bu akşam 18.30'da şehirde olması bekleniyor. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Atletico Madrid kampından ayrılarak Karadağ'a giden ve eşyalarını toplayan Stefan Savic, saat 18.30 civarında Trabzon'da olması bekleniyor.

STEFAN SAVIC KİMDİR?

Stefan Savic, 8 Ocak 1991 tarihinde eski Yugoslavya sınırları içinde, günümüz Karadağ'ında doğdu. Futbol kariyerine BSK Borca'da adım atan Savic, yetenekleriyle dikkat çekti ve kısa süre sonra Arsenal tarafından 10 gün boyunca denendi. Ancak, bu deneyimden sonra 29 Ağustos 2010'da Sırbistan'ın ünlü kulübü Partizan'a transfer oldu. Partizan'da 15 numaralı formayı giyen Savic, burada 4 yıl boyunca futbolseverlere kendini kanıtladı.

2015 yılında, Savic'in kariyerinde önemli bir adım atarak Atletico Madrid'e transfer olması, onun futbol dünyasında parlamasına neden oldu. 9 yıldır Atletico Madrid forması giyen Savic, şimdi Trabzonspor ile yeni bir maceraya atılmak üzere Türkiye'ye geliyor.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Karadağlı stoper, Sırbistan'ın Borca altyapısında futbola adım atarak başladığı kariyerine, hızlı bir yükselişle devam etti. 2010 yılında 300 bin Euro bonservis bedeliyle Sırbistan'ın güçlü kulübü Partizan'a transfer olan Savic, burada sergilediği performansla büyük bir dikkat çekti. Genç yaşına rağmen gösterdiği bu üstün performans, İngiliz devini harekete geçirdi. Temmuz 2011'de Manchester City, Savic'i 12 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Manchester City'de geçirdiği dönemde 21 maçta görev aldı ve 1 gol atmayı başardı.

Futbol serüveni burada bitmedi. Ağustos 2012'de, bedelsiz olarak İtalyan ekibi Fiorentina'ya transfer olan Savic, üç sezon boyunca 106 maça çıkarak 4 gol ve 3 asist yaptı.Fiorentina'daki başarısından sonra, 2015 yılında 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer oldu.

Savic, Atletico Madrid'de geçirdiği 9 yıl boyunca istikrarlı bir performans sergileyerek 297 maçta forma giydi ve 3 gol, 3 asistle katkı sağladı.