Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, transferde de önemli gelişmeler yaşıyor. Bordo-mavililer, Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic'i kadrosuna kattı. Deneyimli stoper sözleşmeyi imzalamak için Trabzon'a geldi.

İŞTE SAVIC'İN İLK SÖZLERİ:

Oldukça heyecanlıyım ve taraftarlarımızı burada görmek çok heyecan verici. Transfer sürecim kolay değildi ama sonu güzel oldu. Taraftarlarımız ve takım arkadaşlarımla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Abdullah Avcı ile görüştüm. Sezona büyük bir beklentiyle başlıyoruz, o yüzden çok mutluyum.

İŞTE TRABZONSPOR'UN SAVIC PAYLAŞIMI: