Trabzonspor'dan savunmaya 2 takviye!
Son dakika spor haberi:Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Geçtiğimiz seneyi 3. sırada bitiren Karadeniz ekibi Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı. Transfer listesini bu ölçüde şekillendiren bordo-mavililer, stopere 2 takviye birden yapmaya hazırlanıyor. Trabzonspor, Stefan Savic ve Pedro Malheiro ile görüşmelerini sıklaştırdı.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2024- 22:34 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024- 22:48
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Yaz transfer dönemine art arda açıkladığı isimlerle hızlı bir giriş yapan Karadeniz ekibi, stoper takviyesi için arayışlarını sürdürüyor.
En uygun isimleri bulmak için yoğun mesai harcayan bordo-mavililer, stopere 2 takviye birden yapmaya hazırlanıyor.
Trabzonspor, bu ölçüde Stefan Savic ve Pedro Malheiro ile görüşmelerini sıklaştırdı.