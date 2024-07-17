Trabzonspor'dan savunmaya 2 takviye!

Son dakika spor haberi:Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Geçtiğimiz seneyi 3. sırada bitiren Karadeniz ekibi Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı. Transfer listesini bu ölçüde şekillendiren bordo-mavililer, stopere 2 takviye birden yapmaya hazırlanıyor. Trabzonspor, Stefan Savic ve Pedro Malheiro ile görüşmelerini sıklaştırdı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2024- 22:34 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024- 22:48