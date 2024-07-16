Trabzonspor Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bordo mavililerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"15 Temmuz hain darbe girişimine karşı vatan müdafaası yolunda canını veren tüm şehitlerimizi Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygı ve minnetle anıyoruz"
15 Temmuz hain darbe girişimine karşı vatan müdafaası yolunda canını veren tüm şehitlerimizi Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygı ve minnetle anıyoruz 🇹🇷 pic.twitter.com/06cy2XnmFt— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) July 14, 2024