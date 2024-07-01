Transferin en hızlı takımı Trabzonspor, orta saha takviyesi için listesini genişletiyor. Marcelino Nunez için Norwich ile görüşme yapan Karadeniz devi, Bundesliga 2 takımlarından Düsseldorf forması giyen 25 yaşındaki Ao Tanaka için de harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Altı transferle şov yapan Trabzonspor'un durmaya niyeti yok. Fotomaç'ın haberine göre Fırtına; iki stoper, en az bir orta saha ve hücum hattına da iki takviye planlıyor. Bordo mavili kulüp, Norwich City forması giyen Marcelino Nunez'i çok istiyor. Ancak şu ana kadar yapılan görüşmelerde Şilili 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinde bir anlaşma sağlanamadı. Hem oyuncuyla hem de kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Bu arada Copa America'da mücadele eden Nunez'in, Şili'nin elenmesiyle birlikte kulübüne bu transferin gerçekleşmesi yönünde isteğini ilettiği de öğrenildi.

BİR YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Yönetim, Nunez transferinin uzaması üzerine alternatif isimlerle de temaslara başladı. Bu doğrultuda gündeme gelen ilk oyuncu ise Bundesliga 2 takımlarından Dusseldorf forması giyen 25 yaşındaki Ao Tanaka oldu. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Japon yıldız, merkez orta saha ve defansif orta saha bölgelerinde oynayabiliyor. Geçtiğimiz sezon Düsseldorf forması ile 36 maça çıkan Tanaka, sekiz gol dört asistlik katkı sağladı. Öncelikli Nunez'e odaklanan kulüp yetkililerinin Tanaka için de temaslara başladığı belirtildi.

27

Japonya Milli Takım formasını 27 maçta giyen Tanaka, 8 gol attı.

42

Geçen sezon Norwich'in vazgeçilmez isimlerinden olan Nunez, 42 karşılaşmada forma giydi. 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Takımı, Premier Lig şansını ise play-off'ta kaybetti. Piyasa değeri 5 milyon euro.