Anthony Nwakaeme Trabzonspor için yola çıktı!
Trendyol Süper Lig'de yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Trabzonspor'da Anthony Nwakeme heyecanı yaşanıyor. Eski oyuncusunu kadrosuna katan bordo-mavililer yeni transerini bekliyor. Nwakeme, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya ile birliklte yola çıktı. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.06.2024- 10:32
Trabzonspor'da yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Art arda yeni transferlerini açıklayan Karadeniz ekibi, eski oyuncusu Anthony Nwakeme'yi kadrosuna katmışı.
Nijeryalı futbolcu, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya ile birliklte Trabzon'a gelmek için yola çıktı.