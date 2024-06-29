Transferin en hızlı takımı Trabzonspor, golcü transferinde de sona yaklaştı. Onuachu için Southampton'a yeni bir teklif yapacak olan bordo mavililer, Ukrayna'nın EURO 2024'ten elenmesi sonrası Yaremchuk ile de son bir temas daha kuracak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da birçok bölge için transfer çalışmaları tamamlanırken eksik olan stoper, orta saha ve forvet hattı için temaslar sıklaştırıldı. Fotomaç'ın haberine göre, bordo mavili takımın forvet transferi için öncelikli gündemi arasında ise geçen sezonki golcüsü Paul Onuachu ve Ukraynalı forvet Yaremchuk yer alıyor.

Paul Onuachu'yu kiralamak için bugüne kadar yaptığı görüşmelerden istediği sonucu alamayan Karadeniz devi, 30 yaşındaki yıldızın bonservisini elinde bulunduran Southampton ile son bir kez daha görüşecek. Bu temasta 2.01'lik kulenin Trabzonspor'da oynama arzusu da ön planda tutularak, kiralama bedelinin yanı sıra bonusların da eklenmesi bekleniyor.

TEMASLAR YOĞUNLAŞIYOR

Yönetimin Paul Onuachu dışında en fazla istediği isim ise Roman Yaremchuk. Ukraynalı forvetin transferi için EURO 2024 öncesi Club Brugge ile masaya oturan ve belli bir mesafe kat eden bordo mavililer, futbolcunun şampiyona sonrası karar vermek istemesi nedeniyle beklemeye geçmişti. Ukrayna'nın şampiyonadan elenmesi üzerine yeniden masaya oturulacak ve transfer sonuçlandırılmaya çalışılacak. 28 yaşındaki golcünün de bu kez net bir karar vereceği öğrenildi. Trabzonspor, iki forvet oyuncusu arasından birini kısa süre içinde bitirmek istiyor. Yaremchuk'un Belçika kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi var.

8 MİLYON EURO'YA ANLAŞTI

Belçikalı gazeteci Tavolieri, Trabzonspor ile ilgili bomba bir iddiada bulundu. Tavolieri, bordo- mavililerin Yaremchuk'un kulübü Brugge ile 8 milyon euro'ya anlaştığını fakat oyuncu ile henüz el sıkışmadığını iddia etti. Tavolieri, "Trabzonspor, Yaremchuk için 8 milyon euro civarında kalıcı transfer konusunda anlaşmaya vardı. Ama Yaremchuk ile Trabzonspor arasında hâlâ bir anlaşma sağlanamadı. 3+1 yıllık teklif masada dedi.