Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Karadeniz ekibi orta saha hamlesi için düğmeye bastı. Bordo-mavililer, bonservisi İtalya Serie A ekibi Torino'da bulunan Emirhan İlkhan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Resmi transfer döneminin başlamasıyla birlikte 6 futbolcuyu renklerine bağlayan Trabzonspor, yeni isimler için çalışmalarını sürdürüyor.

Bordo-mavili takım, Sabah'ta yer alan habere göre son olarak gündemine Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan ancak İtalya'da istediği forma şansını bulamayınca farklı takımlara kiralanan Emirhan İlkhan'ı aldı.

Fırtına, geçtiğimiz sezon Başakşehir'de kiralık oynayan 20 yaşındaki orta saha için kulübü Torino ile temasa geçti.

Çizme ekibine futbolcularını satıp satmayacakları soruldu. Bu transferle ilgili hareketliliğin önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.