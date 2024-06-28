Resmi transfer döneminin başlamasıyla birlikte 6 futbolcuyu renklerine bağlayan Trabzonspor, yeni isimler için çalışmalarını sürdürüyor.
Bordo-mavili takım, Sabah'ta yer alan habere göre son olarak gündemine Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan ancak İtalya'da istediği forma şansını bulamayınca farklı takımlara kiralanan Emirhan İlkhan'ı aldı.
Fırtına, geçtiğimiz sezon Başakşehir'de kiralık oynayan 20 yaşındaki orta saha için kulübü Torino ile temasa geçti.
Çizme ekibine futbolcularını satıp satmayacakları soruldu. Bu transferle ilgili hareketliliğin önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.