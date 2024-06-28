Trabzonspor, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bordo-mavili ekip sonra olarak Cihan Çanak'ı kadrosuna kattı.

Şimdi ise Trabzonspor transferi resmen açıkladı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Yeni transferimiz Cihan Çanak, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle 3+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Törende yaptığı konuşmada, küçüklükten beri olmayı istediği yerde olduğunu ifade eden Cihan Çanak, "Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Çok sevdiğim bir takımdan teklif aldığımda çok mutlu oldum. Hedefim Trabzonspor'la şampiyon olmak, kupalar kazanmak" diye konuştu.

Konuşmasına, "Cihan'ı transfer etmeyi çok istedik, o da bizi istedi" diye başlayan Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin Ekşi ise şunları söyledi:

"Evladımıza, 'evine hoş geldin' diyoruz. Belçika'da, Ümit Milli takımımızda önemli başarılara imza attı. Çok yönlü bir futbolcu, burada da çok başarılı olacağına hepimiz yürekten inanıyoruz. Hedefi büyük olduğu için, büyük Trabzonspor'a geldi."

Yeni transferimiz Cihan Çanak, önümüzdeki sezon 61 numaralı formayı giyecek.