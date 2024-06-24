TRANSFER HABERİ | Trabzon'dan son teklif! Cham için onay bekleniyor
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, transfer dönemini erken açtı. Bordo-mavili ekip birçok futbolcuyu kadrosuna katarken, Cham için çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına, Avusturyalı futbolcu için son teklifini yaptı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Clermont forması giyen Cham'ın transferinde aylar önce temaslara başlayan Trabzonspor, oyuncu tarafıyla anlaşmaya varmıştı. Fakat Fransız kulübüyle orta yol bulunabilmiş değil. Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavililerin son teklifini 4 milyon euro olarak yaptığı ve rakamı daha da yükseltmeyeceği öğrenildi. Ayrıca sonraki satıştan pay maddesi de önerildi. Karadeniz devi, artık Clermont'un bu transfere kısa zamanda onay vermesini bekliyor. Kanat ve 10 numara pozisyonunda oynayan 23 yaşındaki Cham, geçen sezon Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 8 gol atarken, 4 de asist yaptı.