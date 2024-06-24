TRANSFER HABERİ | Trabzon'dan son teklif! Cham için onay bekleniyor

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, transfer dönemini erken açtı. Bordo-mavili ekip birçok futbolcuyu kadrosuna katarken, Cham için çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına, Avusturyalı futbolcu için son teklifini yaptı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2024- 06:40