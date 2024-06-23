Trabzonspor teknik heyetinde ayrılık!

Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz, teknik ekipten ayrıldığını ve kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediğini açıkladı.

Egemen Korkmaz, Trabzonspor taraftarına ve Abdullah Avcı'ya bugüne kadarki destekleri nedeniyle teşekkür etti.

İŞTE KORKMAZ'IN AÇIKLAMASI:

Futbolcu olarak da görev alma şansı bulduğum Trabzonspor Kulübü'ndeki antrenörlük görevimden gelecekle ilgili hedeflerim ve kariyer planlamam doğrultusunda ayrıldığımı bildirmek isterim. Bundan sonraki kariyer hedefim; teknik direktörlük olacak. Bu yolculukta bana sonuna kadar destek olan ve katkı sağlayan başta Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı olmak üzere, tüm teknik heyetimize ve Trabzonspor Kulübü'ne en içten teşekkürlerimi sunarım. Onların rehberliği ve desteği olmadan bu noktaya gelmem mümkün olamazdı. Futbol tutkum ve çalışma azmimle, bundan sonraki görevimde başarılı olmayı hedefliyorum. Trabzonspor, bana hem profesyonel hem de kişisel anlamda çok büyük katkılar sağladı. Son olarak; Trabzonspor camiasına ve taraftarlarımıza da teşekkür etmek isterim. Onların desteği ve sevgisi, her zaman yanımda hissettiğim bir güç kaynağı oldu. Bu büyük camiaya ve değerli Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'ya başarılar diliyorum.