Orta sahayı güçlendirmek için harekete geçen Trabzonspor, bu doğrultuda birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre Bordo- Mavililer'in ilgilendiği isimlere Türk statüsünde de oynayabilen Dan Barlaser eklendi. Trabzonsporlu yöneticilerin, 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için kulübü Middlesbrough'ya transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Ada ekibiyle pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Geçen sezon 41 maça çıkıp, 5 asist kaydeden futbolcunun, kulübüyle sözleşmesi 2026'ya kadar sürüyor. Barlaser'e 2 milyon Euro değer biçiliyor.