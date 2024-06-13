Son dakika transfer haberi: Trabzonspor gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek istiyor. Bunun için transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekip, o yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor ile ilgili hemen her gün yeni bir isim gündeme geliyor. Bu kez ABD'den Bongokuhle Hlongwane iddiası ortaya atıldı. Fotomaç'ın haberine göre; ABD basınından snl24'e göre Fırtına, Minnesota United forması giyen Hlongwane'yi transfer listesine ekledi. 23 yaşındaki Güney Afrikalı sağ kanadın MLS'te forması en çok satılan oyuncular arasında yer aldığını ve listede 22. sırada olduğunu ifade etti. Bu sezon çıktığı 13 maçta 3 gol ve 1 asist üreten 1.82 boyundaki futbolcu, Minnetsota formasıyla bugüne kadar çıktığı 85 maçta 22 kez fileleri sarstı, 12 de asist yaptı.

3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Hlongwane, Güney Afrika Milli Takımı'nda da 15 kez oynayıp 4 gole imzasını koydu. Güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Kulübü ile opsiyonlu olmak üzere 1 yıllık anlaşması kalan genç futbolcu için teknik direktör Avcı'nın onay verdiği ve bordo mavili yönetimin 3 milyon euro'ya bu işi bitirmek istediği öne sürüldü. 23 yaşındaki futbolcu sağ kanat olarak forma giyerken, aynı zamanda sol kanat ve forvet olarak da başarılı bir şekilde oynayabiliyor. Üç bölgede görev yapabilmesi transferi öncelikli hale getiriyor.

455 bin euro'ya

1.82 boyundaki Hlongwane, futbola doğduğu kentin takımı Maritzburg United'da başladı. 2019'da aynı takımda profesyonel oldu ve 2022'de 455 bin euro karşılığında ABD takımlarından Minnesota'ya transfer oldu.