TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | Fırtına'ya gurbetçi yıldız! Aranan kan bulundu

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip birçok mevkide oynayabilen bir futbolcu isterken, aranan profilde bir isim bulundu. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2024- 06:40