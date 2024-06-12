Trabzonspor'un forvet transferindeki bir numaralı hedefi Paul Onuachu... Bordo-mavili formayla çıktığı 25 maçta 17 gol 4 asistlik katkı sağlayan Nijeryalı yıldızı takımda tutmak için çözüm arayan Karadeniz devinin kurmayları, Southampton kulübünün kapısını aşındırıyor. İngiliz ekibinin ilk etapta Onuachu'yu satmak istemesi ve kapıyı 15 milyon euro'dan açması Trabzonspor'a geri adım attırsa da 30 yaşındaki santrforun Trabzonspor'da kalma isteği durumu tersine çevirdi. Bu konuda eli güçlenen ve girişimlerine devam eden yönetimin istediği sonuca ulaştığı kaydediliyor. Özellikle 14 Haziran'da yapılacak forma tanıtım saatinin 20.01 olarak açıklanması taraftarları heyecanlandırdı.

HEYECANLANDIRAN GELİŞME

Saat seçimi Paul Onuachu'nun 2.01 metrelik boyuyla ilişkilendirilmişti. Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor'un Onuachu için Southampton'a kardeş kulübü Göztepe'nin de içinde yer aldığı bir teklif sunduğu belirtiliyor. Geçen sezon transfer döneminde İngiliz ekibinden Orsic'i alan ve karşılığında Taha Altıkardeş'i Göztepe'ye veren yönetim bu transfer döneminde de takas artı para teklifiyle masaya oturduğu kaydedildi. Fountas, Gomez ve Kourbelis'in Onuachu'ya karşılık takasta adı geçen isimler olduğu belirtiliyor. Göztepe'nin büyük hissedarı olan Southampton kulübü yetkililerinin teklife olumlu baktığı kaydedildi. Büyük bir aksilik olmazsa Trabzonspor'un çok yakın bir zamanda Paul Onuachu'yu açıklayacağı öğrenildi.

SÖRLOTH'U GERİDE BIRAKTI

Onuachu, maç başına gol ortalamasında Fırtına'da gol kralı olan Sörloth'u küçük bir farkla da olsa geçti. Norveçli forvet, 2019-20'de 34 lig maçında 24 gol ile gol kralı olurken, maç başına 0.70, Onuachu ise 21 maçta 15 gol ile 0.71 ortalama elde etti. Nijeryalı santrfor, son 4 sezon içindeki golcülere bakıldığında 15 gol ile Andreas Cornelius'u yakalarken, 2019- 20'de gol kralı (24) olan Sörloth'dan sonra bir sezonda en fazla skor üreten oyuncu olmayı başardı.

BÜYÜK PATLAMA YAPTI: 41 MAÇTA 40 GOLE ETKİ

2019 yazında 6 milyon euro'ya Belçika'nın Genk kulübüne transfer olan Paul Onuachu asıl büyük patlamasını burada gerçekleştirdi. Nijeryalı yıldız santrfor, Genk ile 2020-2021 sezonunda 41 karşılaşmaya çıktı. 35 gol ve 5 asistle 40 gole doğrudan katkı verdi.

TRABZON'DA ÇOK MUTLUYUM

Sezon başında 1.5 milyon euro karşılığında Southampton'dan kiralanan Onuachu için yönetim yeniden harekete geçti. Bunda futbolcunun geçen hafta, "Trabzon'da çok mutluyum. Ben ve ailem burada kalmak istiyoruz" demesi etkili oldu.

18 MİLYON EURO'YA ALINDI

Genk ile sezona müthiş bir giriş yapan Onuachu 19 maçta 16 gol attıktan sonra devre arasında 18 milyon euro'ya Premier Lig ekibi Southampton'a gitti. Ama kariyeri boyunca sergilediği etkileyici formu İngiliz ekibinde gösteremedi. Southampton'ın küme düştüğü sezonun 2. yarısında 11 maçta gol atamadı. Kulübü ile 2026'ya kadar sözleşmesi var.

28 PUANLIK KATKI

Fırtına, Onuachu'nun gol attığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Nijeryalı yıldız, bordo mavililere büyük katkı sağladı.

GÖZ KAMAŞTIRDI

Geride bıraktığımız sezon sergilediği performansla tam not alan Paul Onuachu, 21 lig maçında 15 gol atıp, 4 asist yaparken; Türkiye Kupası'nda da çıktığı 4 karşılaşmada 2 kez ağları havalandırmıştı. Karadeniz ekibi, 2.01'lik santrforu takımda tutmak için tüm kozları oynuyor. Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'da mutlu olan ve şehire de alışan Onuachu'yla devam etmek istiyor.

ONUACHU DA ZAM İSTİYOR

Görüşmelerde Trabzonspor'un elini güçlendiren nokta ise Onuachu'nun kalmak istemesi. Bu talebini Southampton'a da ileten Onuachu ile diğer yandan temaslar sürüyor. Bu sezon 1 milyon 750 bin euro maaş alan 30 yaşındaki yıldız daha yüksek bir rakam talep ettiği öğrenildi. Başkan Ertuğrul Doğan, forvet transferinde tüm önceliğini Onuachu'ya vermiş durumda.

MESAJ YAĞDIRIYORLAR

Trabzonspor taraftarları, Onuachu'nun kalmasının önemli bir katkı sağlayacağına inanıyor ve transferin en kısa zamanda tamamlanmasını bekliyor. Yönetim, Nijeryalı golcüyü kadroda tutmak için çeşitli stratejiler geliştirirken, taraftarlar da sosyal medya üzerinden destek mesajları ile oyuncuya olan sevgilerini gösteriyor.