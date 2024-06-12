Fırtına, transfer piyasasında sürpriz bir hamleyle gündeme geldi. Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavililerin, Kolombiyalı orta saha Steven Alzate'ye teklif sunduğu belirtiliyor. 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Standard Liege forması altında etkileyici bir performans sergiledi. Orta sahanın farklı bölgelerinde görev alabilen ve 10 numara pozisyonunda öne çıkan yetenekli oyuncu, 54 maçta 5 gol atıp 9 asist yaparak kendini kanıtladı. Alzate'nin Brighton & Hove Albion ile olan sözleşmesi sona erdiği için serbest oyuncu statüsünde bulunuyor. Bu durum Trabzonspor'un elini güçlendiriyor. 4 milyon euro piyasa değeri olan Alzate'nin, bordo-mavililerin kadrosuna katılması için yoğun çaba sarf edildiği ifade ediliyor.