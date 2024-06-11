Dört koldan transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Bordo-mavili takım son olarak Standard Liege'de forma giyen ve bonservisi elinde olan Steven Alzate'ye teklif yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Bordo mavililerin, Standard Liege'de kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı orta saha Steven Alzate'ye teklif yaptığı belirtiliyor. Fotomaç'ın haberine göre; 25 yaşındaki futbolcunun Sheffield United ve MLS ekiplerinin de radarında olduğu ifade ediliyor. 1.80 boyundaki futbolcunun İngiliz takımı Brighton & Hove Albion ile de sözleşmesi sona erdi ve şu anda boşta. 25 yaşındaki oyuncu, merkez orta saha, 10 numara ve ön libero bölgelerinde görev yapabiliyor. Piyasa değeri 4 milyon euro olarak gözüken Alzate, Liege ile 54 maça çıktı, 5 gol atıp 9 da asist yaptı.