Nicolas Pepe Trabzonspor'dan ayrıldı

Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Bordo-mavili ekibe sezon başında katılan yıldız futbolcu Nicolas Pepe, takımdan ayrıldığını açıkladı. Fildişili futbolcu Trabzonspor'a böyle veda etti:

Bu sezonun sonu! Hepinize desteğiniz için teşekkür ederim. Beni buraya getiren Trabzonspor Kulübü'ne, başkanına ve başkan yardımcısı İbrahim Şahinkaya'ya güveninden dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Teknik direktör Abdullah Avcı'ya, teknik ve sağlık ekibine ve tabii ki takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Güzel bir üçüncülük elde ettik ve pek çok pişmanlıkla hatırlayacağım kupa finaline ulaştık. Taraftarlara da teşekkürler; böylesine coşkulu ve tutkulu taraftarları nadiren gördüm. Sıcak karşılamanız için teşekkür ederim. Yakında milli takıma katılmak üzere ayrılıyorum ve yeni bir macera beni bekliyor...