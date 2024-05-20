Trendyol Süper Lig'de deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek sezonu 3. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor gözünü kupaya çevirdi. Trabzonspor'la başarılı bir performansa imza atan Abdullah Avcı Karadeniz ekibinde bir hedefine daha gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Sezonu üçüncü bitirmeyi garantileyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci döneminde bir hedefini daha gerçekleştirdi. İlk olarak 2020-2021'in 8. haftasından sonra gelen Avcı, 17. sıradan aldığı bordo-mavililerin sezonu 4. bitirmesini sağladı ve takıma Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettirdi. Avcı ile çıkışını sürdüren Trabzonspor, 2021-22'de lig şampiyonluğu elde etti. 2022-23'ün 23. haftasında görevinden ayrılan Avcı, bu sezon takımın başına ikinci kez getirildi. Tecrübeli hoca, 8. haftada 12 puanla 7. sırada devraldığı Fırtına'nın ligi üçüncü bitirmesini sağladı, takıma tekrar Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandırdı.

DİPTEN ZIRVEYE ULAŞTIRDI

Avcı, 2020-21 sezonunda kötü günler yaşayan Trabzonspor'un derdine adeta derman oldu. Geldiğinde ilk 8 hafta sonunda takım 6 puanla 17. sırada yer alıyordu. Süper Lig'in ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavililer, 11 kez de berabere kaldı. Trabzonspor, söz konusu sezondaki 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 71 puan toplayarak ligi dördüncü bitirdi, Avrupa kupalarına katılma şansı elde etti.