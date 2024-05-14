Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ve ligde 3. durumda olan Trabzonspor'da, Paul Onuachu attığı gollerle takımını sırtlıyor. Nijeryalı yıldız bir gol daha atarsa Cornelius'u yakalayacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in 36. haftasında Papara Park'ta İstanbulspor'u 3-0 yenen Trabzonspor'da Paul Onuachu, 2 kez fileleri sarsarak gol sayısını 14'e yükseltti ve takımının son yıllardaki en skorer isimlerinden biri oldu. Sezon başladıktan sonra İngiltere'nin Southampton takımından kiralık olarak transfer edilen Nijeryalı futbolcu, ilk olarak 5. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giydi. 29 yaşındaki forvet, Afrika Uluslar Kupası ve sakatlığı nedeniyle 20 lig maçında görev alabildi. Bordo-mavili takımın en skorer oyuncusu olan Onuachu ligde 1458 dakika sahada kalırken, her 104 dakikada bir kez ağları havalandırdı.

CORNELIUS'A BİR GOL KALDI

Fotomaç'ın haberine göre; Onuachu, ligde kalan iki haftada 2 gol atması halinde 15 golle Trabzonspor'un son 4 sezondaki en skorer ismi Cornelius'u geçecek. Nijeryalı yıldız, gol sayısını 16'ya yükseltmesi durumunda Karadeniz devinde 2019-20 sezonunda 24 gol ile gol kralı olan Sörloth'un ardından son yılların en üretken ismi olacak. Trabzonspor'da 2020-21 sezonunda Bakasetas 13 gol ile ilk sırayı alırken, Ekuban da 10 gol ile bu futbolcuyu takip etmişti. 2021-22 sezonunda Cornelius 15, Nwakame 13 ve Djaniny 10 golle öne çıkarken, geçen sezon da Trezeguet 11 gol ile en fazla gol atan oyuncu olmuştu.

67 SANİYEDE İKİ GOL ATTI

Onuachu, İstanbulspor maçında 67 saniyede 2 gol kaydederken, Trabzonspor Ocak 2016'dan bugüne kadar ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk 10 dakikasında 2 gol bulmuş oldu. Fırtına, Ocak 2016'da Bursa ile oynanan maçın ilk 10 dakikasında 2 gol atmıştı.

25 PUANLIK KATKI YAPTI

Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı 10 maçta 8 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Ligde 61 puanla 3. sıradaki bordo-mavili takım, Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda 25 puan kazandı.

Teknik direktör Abdullah Avcı da, gelecek sezon için takımda kalma noktasında beklenti içerisinde olan futbolcularla ilgili net konuştu. Tecrübeli hoca "Kiralık olan, sözleşmesi biten ve bir senesi kalan isimler var ama onların tek önceliğinin de Trabzonspor olmasını sağladık" dedi. Yönetim ile Avcı arasında yapılan görüşmelerde de gelecek sezon takımda kalmak isteyen kiralık oyuncular Berat Özdemir ve Paul Onuachu ile ilgili karar 23 Mayıs tarihinde oynanacak olan kupa finalinden sonra netlik kazanacak. Görüşmelerde konsantrasyon kaybı istenmiyor.