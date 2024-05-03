Yeni sezon öncesi Draguş, Lundstram ve Barisic’le söz kesen Trabzonspor, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Gelecek sezon güçlü bir takım oluşturacak bordo mavililerin, Fransa Ligi'nde Clermont'ta forma giyen Muhammed Cham'in transferi için önemli mesafe aldığı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Fırtına sezon bitmeden transferlerin önemli bir bölümünü sonlandırma konusunda oldukça kararlı. Denis Draguş, John Lundstram ve Borna Barisic'i bitiren Trabzonspor, dördüncü isim için de yoğun mesai harcıyor.

Fotomaç'ın haberine göre, bordo-mavililerin gündeminde Fransa Ligue 1'de Clermont forması giyen Muhammed Cham Saracevic yer alıyor.

23 yaşındaki Avusturyalı 10 numara için Trabzonspor'un tüm kurmayları olumlu rapor verdi. Kulübüyle görüşmeler sürerken; futbolcuyla menajeri üzerinden yapılan görüşmelerde ise istenilen mesafe kat edildi. Cham bu sezon Fransa Ligi'nde 31 maçta 7 gol ve 4 asistlik katkısıyla dikkatleri üzerine çekti.