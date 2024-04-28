Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Maç öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

"BÜTÜN OYUNCULARIM YAVAŞ YAVAŞ KARŞIMA ÇIKIYOR"

"Artık sonuna mı gidiyoruz bilmiyorum. Bütün oyuncularım yavaş yavaş karşıma çıkmaya başlıyor. Bugün de Selçuk İnan ile karşılaşacağız."

"SAĞLIKLI BİR DURUM DEĞİL"

"1 haftada üçüncü maç. Ocak ayından beri takvim çok sağlıklı gitmiyor. Kendi adıma söylemiyorum, Türk futbolu için söylüyorum. Sağlıklı bir durum değil oyuncuların ritim bulması için. Önümüzdeki sezon daha düzenli olmasını umuyorum. Ligde 15 takım Avrupa veya ligde kalmak için mücadele ediyor. Bizim hedefimiz lig üçüncülüğü, avantajımızı daha iyi hale getirebilmek için bugün kazanmak istiyoruz. Oyun olarak geliştiğimizi görüyoruz."

"BUGÜN EKSİĞİMİZ TARAFTARIMIZ"

"Bugün eksiğimiz, taraftarımız. Umarım bizi önümüzdeki sezon yalnız bırakmazlar."