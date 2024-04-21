Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'in 28. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Petrol Ofisi kozlarını paylaştı.
Bordo-mavili ekip mücadeleyi 3-0 kazandı.
Fırtına'da golleri 66. dakikada Cubrilo, 90+1. dakikada Bakradze ve 90+4. dakikada Dilek Özbiler kaydetti.
Bu sonuçla Trabzonspor ligde 33 puana yükseldi.
Fenerbahçe ise 60 puanda kaldı.
'ŞİMDİ HORON ZAMANI'
Trabzonsporlu futbolcular galibiyeti sahada horon oynayarak kutladılar. Bordo-mavili ekip resmi sosyal medya hesabından bu görüntüleri, "Şimdi horon zamanı" yorumuyla paylaştı.
🎶 Şimdi horon zamanı pic.twitter.com/PwCsQCnNqh— Trabzonspor Kadın Futbol Takımı (@tskadinfutbol) April 21, 2024