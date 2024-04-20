Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonrasında Nİcolas Pepe açıklamalarda bulundu.

İŞTE PEPE'NİN AÇKLAMALARI:

"KOLAY BİR MAÇ DEĞİLDİ"

Elbette kolay bir maç değildi. Kolay olmayan zor bir maçı kendi açımızdan iyi yönettik ve iyi değerlendirdik. Bize özgüven getiren ikinci golü de bulduk ama son bölümde ne yazık ki gol yedik. Yine de maçı kazanmayı bildik."

"TAKIMIN KALİTESİNİ BİLİYORUM"

Takımın kalitesini biliyorum. Kaptanımın uzun toptaki kalitesini biliyorum. Ben de burada topun oraya geleceğini hissettim ve golü attım."

"TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE DE GOL ATMAK İSTİYORUM"

Bugün birkaç pozisyonda oynadım ama bu benim oynadığım pozisyonlardı. Fenerbahçe'ye karşı da bu pozisyonda oynamıştım. Bunun işe yaradığını görebiliyoruz. Taraftarımızın önünde de gol atmayı istiyorum. Taraftarımız bunu hak ediyor."