Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor deplasmanda Mondihome Kayserispor'un konuğu oldu.

Karşılaşmayı 2-1 Trabzonspor kazandı. Maçta takımımın ilk golüne imza atan Enis Destan, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İŞTE ENİS DESTAN'IIN AÇIKLAMALARI:

"DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK"

"Ligin en zor deplasmanlarından birindeydik ve 3 puanla çıkmak bizi mutlu etti. Antrenmanlarda çalıştığımız pozisyonlardan gol atmak bizi çok daha mutlu etti. Daha fazla da gol atabilirdik. Analizleri yapıp önümüzdeki maçlara bakacağız."

"EN ÖENMLİ ÖZELLİĞİM KAFA TOPLARI"

"Kafa topları en önemli özelliklerimden bir tanesi. Bunları antrenmanlarda çok çalışıyorum. Diğer özelliklerimi de geliştirmek istiyorum."