Trabzonspor'dan transfer açıklaması!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, adı bordo-mavili kulüple transfer söylentileriyle anılan Giorgos Masouras ile ilgili çıkan iddiaları yalanladı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, son zamanlarda çıkan transfer söylentileriyle ilgili bir açıklamada bulundu. Karadeniz ekibi yaptığı açıklamada, adı Trabzonspor'la anılan Olympiakos forması giyen Giorgos Masouras'ın transferiyle ilgili çıkan dedikoduları yalanladı.

TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Profesyonel futbolcu Giorgos Masouras'ın kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır.

Adı geçen futbolcu ile ilgili kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur.

Kamuoyuna duyurulur.