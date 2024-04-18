Teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesine üst sıralardan giriş yapan 30 yaşındaki İtalyan yıldızla ilgili görüşmelere başlandığı belirtildi. Gagliardini, hem 6 hem de 8 numara pozisyonunda oynuyor. Fotomaç'ın haberine göre; Fizik gücü, hava hakimiyeti ve başarılı pas yüzdesiyle ön plana çıkan İtalyan futbolcu; İnter'de geçirdiği altı yılda toplam 190 maça çıktı. 16 gol atarken, 9 asist yaptı. Gagliardini, İtalya Milli Takımı'nın formasını da 7 kez terletti.

ERKEN KALKAN YOL ALIR

Avrupa'da birçok isimle temas halinde olan Karadeniz devi, bu kez beklemeyecek. Ekonomik şartları oluşturulan oyuncularla sezonun bitmesi ve transfer döneminin başlamasıyla birlikte imzalar atılacak. Kamp döneminde oyuncuların hazır olmasına büyük bir önem veren Karadeniz ekibi, takımı saha içerisinde yönetecek bir maestro üzerinde duruyor.