Fırtına sezon sonunda yapılacak büyük değişim için geri sayıma geçmiş durumda. Birçok oyuncu ile temas halinde olan Karadeniz devi, aynı zamanda yerli ve gurbetçilerle de görüşmelere başladı. Fotomaç'ın haberine göre; Fırtına, 2021-22'de Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve 23 maçta görev yapan Can Bozdoğan'ı istiyor. Geçen yaz 1 milyon euro'ya Eredivisie takımı Utrecht'e giden ve 28 maçta forma giyip 2 gol bir asistlik katkı sağlayan 23 yaşındaki merkez orta saha için Hollanda ekibi ile görüşmeler başladı. 6 ve 8 numarada görev yapan 23 yaşındaki futbolcu ile de temas kuruldu.