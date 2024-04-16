Fırtına sezon sonunda yapılacak büyük değişim için geri sayıma geçmiş durumda. Birçok oyuncu ile temas halinde olan Karadeniz devi, aynı zamanda yerli ve gurbetçilerle de görüşmelere başladı. Fotomaç'ın haberine göre; Fırtına, 2021-22'de Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve 23 maçta görev yapan Can Bozdoğan'ı istiyor. Geçen yaz 1 milyon euro'ya Eredivisie takımı Utrecht'e giden ve 28 maçta forma giyip 2 gol bir asistlik katkı sağlayan 23 yaşındaki merkez orta saha için Hollanda ekibi ile görüşmeler başladı. 6 ve 8 numarada görev yapan 23 yaşındaki futbolcu ile de temas kuruldu.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | Fırtına'dan orta saha hamlesi! Beşiktaş'ta da forma giymişti...
Son dakika transfer haberi: Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, listesine flaş bir ismi aldı. Bordo-mavili ekip, bir dönem Beşiktaş forması giyen Can Bozdoğan ile görüşmelere başladı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 16.04.2024- 06:40