Trabzonspor'dan Trezeguet açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk etti. Mücadelede bordo-mavililerde Trezeguet sakatlanarak oyuna devam edemedi. Fırtına, Mısırlı yıldızın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın EMS Yapı Sivasspor ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hisseden ve devre arasında oyundan alınan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'nin yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sol arka adalesinde (hamstring kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.