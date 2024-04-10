Trabzonspor forvet transferi için dört koldan atakta... Fotomaç'ın haberine göre Leicester City kulübü ile sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki Nijeryalı golcü İheanacho, Gaziantep FK'da kiralık oynayan 24 yaşındaki Rumen santrfor Draguş ve Hırvat forvet Bruno Petkovic ile temaslar var. Yönetimin ilk tercihi ise Paul Onuachu. Sezon başında 1.5 milyon euro karşılığında Southampton'dan kiralanan 29 yaşındaki forvet için yönetim yeniden harekete geçiyor. Bunda tecrübeli futbolcunun geçen hafta, "Trabzon'da çok mutluyum. Ben ve ailem burada kalmak istiyoruz" demesi etkili oldu. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 18 milyon euro gibi büyük bir para karşılığında Genk'ten Southampton'a giden 2.01 boyundaki yıldız futbolcunun bonservisini almak imkansız. Bu nedenle yönetim, İngiliz ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Onuachu'yu yeniden kiralamak istiyor. Championship'ten Premier Lig'e çıkmaya çalışan Southampton, dev forveti bonservisiyle satmayı düşünebilir. Karadeniz devinin kurmaylarının satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi sunmayı planlıyor. Onuachu'nun piyasa değeri 12 milyon euro.

12 GOLE KATKI

29 yaşındaki Onuachu, Trendyol Süper Lig'de forma giydiği 17 maçta 9 gol, 3 asiste imza attı.

Başkan Ertuğrul Doğan da bu gelişmeyi doğrulayarak, "Bonservisi ile almamız mümkün değil ancak oyuncumuz ile temas halindeyiz. Yeniden kiralamak istiyoruz" dedi.