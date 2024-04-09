Trabzonspor Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında EMS Yapı Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2024- 16:17