Yazın 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Schalke 04'ten Utrecht'e giden 23 yaşındaki Can Bozdoğan, Hollanda Ligi'nde çıktığı 25 karşılaşmada 1 gol attı, 1 asist yaptı. 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan Can konusunda özellikle Abdullah Avcı'nın ısrarcı olduğu ve gurbetçi futbolcunun potansiyeline çok güvendiği belirtildi. Bozdoğan, Beşiktaş formasıyla 2021-22'de Süper Lig'de 23 maçta, bin 126 dakika şans bulmuştu. Başarılı orta saha, 1 kez ağları havalandırmıştı. Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor, Bozdoğan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.