Yazın 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Schalke 04'ten Utrecht'e giden 23 yaşındaki Can Bozdoğan, Hollanda Ligi'nde çıktığı 25 karşılaşmada 1 gol attı, 1 asist yaptı. 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan Can konusunda özellikle Abdullah Avcı'nın ısrarcı olduğu ve gurbetçi futbolcunun potansiyeline çok güvendiği belirtildi. Bozdoğan, Beşiktaş formasıyla 2021-22'de Süper Lig'de 23 maçta, bin 126 dakika şans bulmuştu. Başarılı orta saha, 1 kez ağları havalandırmıştı. Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor, Bozdoğan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.
Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi! Beşiktaş'ın eski yıldızını alıyor!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro yapılanması devam ederken transfer hareketliliği sürüyor. Orta saha arayışlarını sürdüren bordo-mavililer, gündemine bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen yıldız futbolcuyu aldı. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 08.04.2024- 12:07