Yabancı transferinde tam isabet sağlamak isteyen Trabzonspor'un gündeminde Oliver Torres yer alıyor. Bordo mavililer, Sevilla ile sözleşmesi sona erecek İspanyol orta saha ile temasları sıklaştırdı. Torres'e son olarak 3+1 yıllık sözleşme teklif eden yönetim, oyuncunun vereceği kararı beklemeye geçti. 29 yaşındaki yıldızın kısa süre içinde geri dönüş yapması bekleniyor.

Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavililer, Torres transferinde artık geri sayıma geçmiş durumda. Sevilla'nın yanı sıra Porto, Villarreal ve Atletico Madrid gibi takımlarda oynayan tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'un transfer politikasına da uyum sağlıyor. Gelecek sezon potansiyelli genç oyuncuların yanı sıra takıma ağabeylik yapacak isimler üzerinde duran Fırtına, Torres ile hedefi tam 12'den vurmuş olacak.

2019'dan bu yana Sevilla forması giyen Torres, 200 karşılaşmaya çıktı. 11 gol atarken 14 asist yapmayı başardı.