Konyaspor - Trabzonspor maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu

Konyaspor - Trabzonspor maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Bu mücadelenin VAR hakeml Koray Gençerler oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2024- 12:43