Konyaspor - Trabzonspor maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Bu mücadelenin VAR hakeml Koray Gençerler oldu. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2024- 12:43
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor karşılaşacak. Bu mücadelenin VAR hakemi Koray Gençerler oldu.
Karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Yardımcılığını ise Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.
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