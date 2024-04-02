Trabzonspor'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. İlk 11'de fark oluşturacak en az 5-6 kaliteli yabancı ismi kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, yerli pazarında da harekete geçti. Bu doğrultuda Fırtına, önemli yıldızları listesine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

İlk 11'de fark oluşturacak en az 5-6 kaliteli yabancı ismi kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, yerli pazarda da çok hareketli. Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'de gelecek sezon yabancı sayısı 12'ye düşeceği için kadrodaki yerli havuzunu da iyi oyuncularla güçlendirmeyi hedefliyor. Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'la henüz kontrat imzalamayan ve ayrılma ihtimali her geçen gün artan Salih Uçan'ın yanı sıra Alanyaspor'un 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın listede. Standard Liege'in sol kanadı Cihan Çanak için de girişim yapılıyor. Ümit Milli Takımımız'ın formasını terleten 19 yaşındaki Cihan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de takibinde. Ama Trabzonlu ve Trabzonspor'u istiyor.

EMRE VE CAN İZLENİYOR!

Fırtına, Adana Demir'in 31 yaşındaki orta sahası Emre Akbaba ve daha önce Beşiktaş forması giyen Can Bozdoğan'ı da takip ediyor. Emre'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Can ise Hollanda'da Utrecht'te oynuyor. 22 yaşındaki Bozdoğan, bu sezon 23 lig maçında 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Orta sahanın merkezinde görev yapan Can'ın 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.