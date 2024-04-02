Son dakika transfer haberi: Süper Lig'deki mücadelesine devam eden Trabzonspor'a flaş bir haber geldi. Bordo-mavili ekibin eski teknik direktörü Nenad Bjelica, eski öğrencisini istiyor. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Union Berlin ile çıktığı 15 lig maçında 22 puan toplayan Nenad Bjelica, Berlin temsilcisini küme düşme potasından kurtardı. Fotomaç'ın haberine göre; Gelecek sezon da takımın başında olması bekenen Hırvat teknik adamın eski öğrencisi Mislav Orsic'i yine transfer edebileceği konuşuluyor. Sezon başında Orsic'i Trabzonspor'a getiren Bjelica, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle Hırvat yıldızdan yararlanamamıştı.