Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, Konyaspor ile karşılaşacak. Bordo-mavili ekip bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde takım, dinamik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından çalışmalarına devam edecek.