Kiralık olan Onuachu'nun kalması kolay gözükmüyor. Çünkü Southampton'ın, bonservis bedeli olarak 10 milyon euro'nun üzerinde bir beklentisi var. Fırtına'da golcü arayışları çoktan başladı. Fotomaç'ın haberine göre Chaves'te forma giyen İspanyol Hector Hernandez, Karlsruhe'de oynayan Gürcistanlı Budu Zivzivadze izleniyor. Ama Abdullah Avcı'nın gönlündeki aslan ise tanıdık bir isim: Wout Weghorst. Beşiktaş'ın geçen sezon Burnley'den kiraladığı 31 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası'nın ardından Manchester United'dan gelen teklifi geri çevirmemiş ve Premier Lig devinin yolunu tutmuştu. Ancak Kırmızı Şeytanlar'da çok tutunamayan Hollandalı golcü, lig bitimiyle Burnley'e dönmüş ve sonrasında bu kez Hoffenheim'a kiralanmıştı.

BİR SENESİ KALDI

Beşıktaş'ta yarım sezon geçiren Wout Weghorst, Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 8 gol, 4 asistlik skor katkısıyla dikkat çekmişti. Beşiktaş'tan apar topar Manchester United'a transfer olan Weghorst, Premier Lig devinde kendisini kanıtlayamadı. 2023'ün ocak ayında Kırmızı Şeytanlar'a katılan Hollandalı santrfor, United ile toplamda 31 maça çıktı. Weghorst, söz konusu 31 karşılaşmada iki gol atıp üç asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, Premier Lig'de gol ile tanışamadan Burnley'ye geri döndü. Weghorst, yaz transfer döneminde Hoffenheim'a kiralandı. Alman temsilcisi Weghorst'u kiralamak için Burnley'ye 1.5 milyon euro ödemişti. İngiliz kulübüyle 1 yıl kontratı bulunan 31 yaşındaki Weghorst için tüm kozlar oynanacak.