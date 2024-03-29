Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Paul Onuachu gösterdiği performans ile taraftarın büyük beğenisini aldı. Bordo-mavili ekibin ise yıldız oyuncunun bonservisini alıp almayacağı merak konusu olmuştu. Transfer için karar verildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Bu sezon hedefini lig üçüncülüğü ve Ziraat Türkiye Kupası olarak belirleyen ve iki hedefine de emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, ara transferde sadece Thomas Meunier'i kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekip kadro planlamasını ise yaz ayına bırakmıştı.

Trabzonspor bu sezon birçok oyuncu ile yollarını ayırmıştı. Bordo-mavililer, sezon başında transfer ettiği Tekliç ve Kourbelis'i devre arasında Fatih Karagümrük takımına kiralık olarak gönderdi. Trabzonspor; Gomez (kiralık), Lahtimi (kiralık), Serkan Asan (kiralık), Larsen, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Koita, Doğucan Haspolat, Siopis, Djaniny, Bartra, Vıtor Hugo, Dourkhan Toköz ve Emrehan Gedikli ile yollarını ayırdı.

Bu gelişmeleri yanı sıra Karadeniz devinde flaş gelişmeler yaşanıyor.

ONUACHU TAKIMDA KALACAK MI?

Trabzonspor, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Paul Onuachu'yu gelecek sezon da takımında görmek istiyor. Ama Nijeryalı forvetin transferine büyük bir sorun çıktı. İşte detaylar...

Soccernet'ten alınan bilgilere göre; İngiliz ekibi, Onuachu için Trabzonspor'dan 12 milyon Euro talep ediyor. Bordo-mavili ekip ise bu fiyatın fazla olmasından dolayı pazarlık yapmak istiyor.

Southampton'ın ise tecrübeli santrforu elden çıkarmak için pazarlıklara açık olduğu belirtildi.