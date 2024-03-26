Tutuklanan taraftarlar için Trabzonspor'dan açıklama!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'i 30. haftasında oynanan ve olaylı biten Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinden sonra taraftarlar tutuklanmıştı. Bu taraftarlar için bordo-mavili kulüpten açıklama geldi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'i 30. haftasında oynanan ve olaylı biten Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinden sonra taraftarlar tutuklanmıştı. Bu taraftarlar için bordo-mavili kulüpten açıklama geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

17 Mart 2024 tarihinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası sonrası uzatılan gözaltı süresi sonucunda 13 taraftarımızın 5'inin basit yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme suçlarından tutuklanmasına karar verilmesinin üzerinden tam 7 gün geçti.

Haksız ve hukuka aykırı tutuklama kararlarına karşı yapılan itirazlar reddedilmiş olup haksız ve mesnetsiz tutukluluk süreci devam etmektedir.

Ancak aynı soruşturma dosyası üzerinden ve yine aynı taraftarlarımızca Fenerbahçeli futbolcular hakkında yapılan şikayetler ile ilgili olarak ise henüz somut bir gelişme olmamıştır.

Haksız bir şekilde ve hiçbir hukuki dayanağı olmadan tutuklanan taraftarlarımızın bir an evvel serbest bırakılmasını, adaletin herkese eşit şekilde tecelli ettirilmesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.

Av. Kemal Ertürk

Trabzonspor Genel Sekreteri