Yeni sezon planlamasına erken başlayan ve Hırvat sol bek oyuncusu Borna Barisic'in transferini bitirme noktasına getiren Trabzonspor'da çok yoğun bir hareketlilik var. Bordo-mavili kulübün yönetimi, gelecek sene yabancı kontenjanının 12'ye düşecek olması nedeniyle yerli futbolculara da yönelmiş durumda. Hedefte iki futbolcu bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre bu isimlerden ilki, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki orta saha Salih Uçan. Salih'in siyah-beyazlı kulüp ile henüz anlaşamadığı için Trabzonspor'un devreye girdiği ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu transferi istediği bildirildi.

MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELDİ

Diğer bir hedef ise Alanyaspor'da parlak performans sergileyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın. Bu sezon çıktığı 28 lig maçında 8 gol atıp, 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Oğuz'un Alanyaspor'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor'un oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Bu sezonki dikkat çeken performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen genç futbolcu, hem sol, hem sağ ve hem de forvette görev yapabiliyor. Karadeniz devinin kurmayları sezonun sona ermesinin ardından 1.83 boyundaki yıldız için turuncu- yeşillilerle temaslarını sıklaştıracak.