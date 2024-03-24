Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda bordo-mavili ekip tecrübeli Hırvat sol bek ile prensip anlaşmasına sağladı. İşte detaylar....

Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor, Glasgow Rangers'tan ayrılacak olan 31 yaşındaki sol bek ile 2+1 yıllığına prensipte anlaştı. Arada rakamsal konularda çok küçük farklar kaldığı belirtildi. Hırvat savunmacı, önümüzdeki yıl büyük bir ihtimalle Fırtına'nın formasını terletecek.