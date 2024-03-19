Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki şok gerçek ortaya çıktı! Meğer sahaya giren taraftar...

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesi sonrası yaşanan olaylar gündem olmaya devam ediyor. Maçın son düdüğünün ardından sarı lacivertli futbolcuların sevinci esnasında sahaya giren ilk taraftar olan H.Ç. hakkında şok bir gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor ve Fenerbahçe haberleri (TS FB spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2024- 15:47