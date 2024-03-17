Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası taraftarlar sahaya girdi!
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte bazı bordo mavili taraftarlar sahaya girdi ve ortalık karıştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor ve Fenerbahçe haberleri (TS FB spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2024- 22:50 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024- 23:09
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından saha karıştı.
Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya sahaya indi. Bordo-mavili taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan olayları, güvenlik güçleri engellemekte zorlandı.
GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR