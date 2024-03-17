Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası taraftarlar sahaya girdi!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte bazı bordo mavili taraftarlar sahaya girdi ve ortalık karıştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor ve Fenerbahçe haberleri (TS FB spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2024- 22:50 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024- 23:09