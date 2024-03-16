Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

Son dakika spor haberi:Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'da maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililer, futbolcusu Mehmet Can Aydın'ın son durumu hakkında bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de ligin bitimine 9 hafta kala heyecan iyice artarken 30. hafta karşılaşmasında ise derbi heyecanı yaşanacak. Taraftarı önünde Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor'da derbi öncesi flaş bir sakatlık yaşandı.

Bordo-mavililer, yaptığı açıklamayla Mehmet Can Aydın'ın sağ üst delesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

BORDO-MAVİLİ EKİPTEK YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Mehmet Can Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın son yapılan antrenmanında ağrı hisseden oyuncumuz Mehmet Can Aydın'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde (rectus femoris kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.