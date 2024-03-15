Trabzonspor pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili futbolcuların, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda dinamik ısınmadan sonra taktik çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.
Karın kasında sakatlığı bulunan Thomas Meunier dün de idmanda yer almadı. Belçikalı sağ bekin durumu bugün ve yarın yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Milliyet'in haberine göre, Meunier'in maça yetişememesi halinde savunmanın sağında Mehmet Can Aydın görev yapacak.