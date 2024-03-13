Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında kritik maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi bordo-mavililerde Abdullah Avcı'nın sarı-lacivertlilere karşı performansı dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Fırtına, pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında sarı-lacivertlilere karşı çıktığı 5 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Abdullah Avcı, Fener'i 3 kez zirveden indirdi. 2021-22 sezonunda 19 puanla Pereira yönetimindeki lider Fenerbahçe'yi 3-1'le geçerek zirveye yerleşen Avcı idaresindeki Trabzonspor, 20-22- 23'ün 15. haftasında 29 puanla liderlik koltuğundaki Sarı Kanarya'yı 2-0 mağlup ederek sarı-lacivertli ekibin koltuğunu kaybetmesine neden olmuştu. Bu sezonun 11. haftasında zirvedeki namağlup Fenerbahçe'yi evinde 3-2 yenen Karadeniz devi, hem Kadıköy'de 26 yıl sonra galibiyet yaşamış hem de rakibini bir kez daha liderlikten etmişti.

AVCI VE KARTAL KARŞI KARŞIYA

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, 11. kez rakip olacak. İki teknik adam arasında oynanan 10 müsabakada Avcı 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

RAKİBİ SIKIŞTIRACAK

Bordo-mavililer, ligde ilk yarıda Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirerek önemli bir zafer elde etmişti. Şimdi ise hedefleri rakiplerini kendi evlerinde de mağlup etmek. Abdullah Avcı, son Karagümrük maçında bazı değişiklikler yaparak derbiye yönelik hazırlıklara başladı. Fernandez'i stopere alıp Mendy'yi orta sahaya çekme hamlesiyle rakibini sıkıştırma taktiği bekleniyor.